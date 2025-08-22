SENTIER DE LA BLANCHE PIERRE Champagney Haute-Saône
Circuit alliant géologie, flore locale et histoire minière. Différentes sortes de grès visibles dans la première ascension, jolis points de vue sur la vallée du Rahin et sur les contrefort des Vosges par temps clairs. Cette balade est très arborée, donc assez ombragée en été. Vous pourrez découvrir d’anciens emplacements de terrils de charbon, des tranchées datant de la libération, des cités ouvrière de l’ancienne exploitation minière.
A trail combining geology, local flora and mining history. Different types of sandstone can be seen on the first ascent, and there are lovely views over the Rahin valley and the Vosges foothills on clear days. This walk is planted with trees, and therefore quite shady in summer. You’ll discover former coal dumps, trenches dating back to the Liberation, and workers’ housing from the old mining era.
Rundweg, der Geologie, lokale Flora und Bergbaugeschichte miteinander verbindet. Verschiedene Sandsteinarten, die beim ersten Anstieg sichtbar werden. An klaren Tagen schöne Aussichtspunkte auf das Rahin-Tal und die Ausläufer der Vogesen. Diese Wanderung ist sehr baumreich und daher im Sommer recht schattig. Sie können alte Kohlehalden, Schützengräben aus der Zeit der Befreiung und Arbeitersiedlungen des ehemaligen Bergbaus entdecken.
Un sentiero che unisce geologia, flora locale e storia mineraria. Sulla prima salita sono visibili diversi tipi di arenaria e, nelle giornate limpide, si gode di una bella vista sulla valle del Rahin e sui contrafforti dei Vosgi. La passeggiata è ricca di alberi, quindi in estate c’è molta ombra. Si possono scoprire ex cumuli di scorie di carbone, trincee risalenti alla Liberazione e abitazioni dei lavoratori della vecchia industria mineraria.
Un sendero que combina geología, flora local e historia minera. Los diferentes tipos de arenisca son visibles en la primera subida, y hay unas vistas preciosas sobre el valle de Rahin y las estribaciones de los Vosgos en un día despejado. Hay muchos árboles en este paseo, por lo que hay mucha sombra en verano. Podrás descubrir antiguos escoriales de carbón, trincheras de la época de la Liberación y viviendas de los trabajadores de la antigua industria minera.
