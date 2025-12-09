Sentier de la Chire Vuillecin Doubs

Sentier de la Chire A pieds Facile

Sentier de la Chire Parking du Sentier de la Chire, Vuillecin 25300 Vuillecin Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 940.0 Tarif :

Sentier familial bordé de panneaux d’interprétation dans la forêt du village de Vuillecin.

Facile

https://explore.doubs.fr/trek/1609

English :

Family trail lined with interpretation panels in the forest around the village of Vuillecin.

Deutsch :

Von Interpretationstafeln gesäumter Familienpfad im Wald des Dorfes Vuillecin.

Italiano :

Percorso per famiglie con pannelli interpretativi nella foresta intorno al villaggio di Vuillecin.

Español :

Sendero familiar bordeado de paneles interpretativos en el bosque que rodea el pueblo de Vuillecin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data