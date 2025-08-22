Sentier de la Commanderie Maine-de-Boixe Maine-de-Boixe Charente

Sentier de la Commanderie Maine-de-Boixe

Sentier de la Commanderie Maine-de-Boixe Place de la Mairie 16230 Maine-de-Boixe Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez des maisons à balet et profitez de cette belle balade en pleine nature pour découvrir les monuments historique de la commune.

https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover the ballet houses and take advantage of this beautiful walk in the heart of nature to discover the historic monuments of the commune.

Deutsch :

Entdecken Sie Balettenhäuser und nutzen Sie diesen schönen Spaziergang in der Natur, um die historischen Bauwerke der Gemeinde zu entdecken.

Italiano :

Scoprite le case del balletto e approfittate di questa bella passeggiata nel cuore della natura per scoprire i monumenti storici del comune.

Español :

Descubra las casas de ballet y aproveche este hermoso paseo en plena naturaleza para descubrir los monumentos históricos del municipio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme