Sentier de la déesse Latone Lonnes Lonnes Charente

Sentier de la déesse Latone Lonnes

Sentier de la déesse Latone Lonnes Place Rainaud 16230 Lonnes Charente Nouvelle-Aquitaine

C’est du Ier au IVème siècle que se formèrent les noms de lieux inspirés des divinités gauloises ou latines. Lonnes dérive du nom de la divinité latine Latona, la déesse Latone.

English :

It was from the 1st to the 4th century that place names inspired by Gallic or Latin divinities were formed. Lonnes derives from the name of the Latin divinity Latona, the goddess Latone.

Deutsch :

Vom 1. bis zum 4. Jahrhundert bildeten sich Ortsnamen, die von gallischen oder lateinischen Gottheiten inspiriert waren. Lonnes leitet sich von dem Namen der lateinischen Gottheit Latona, der Göttin Latone, ab.

Italiano :

I toponimi ispirati a divinità galliche o latine sono stati coniati tra il I e il IV secolo. Lonnes deriva dal nome della divinità latina Latona, la dea Latone.

Español :

Entre los siglos I y IV se acuñaron topónimos inspirados en divinidades galas o latinas. Lonnes deriva del nombre de la divinidad latina Latona, la diosa Latone.

