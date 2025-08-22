Sentier de la font Saint-Jean Juillé Juillé Charente

Grande balade à travers les champs cultivés. Découvrez les dolmens qui dominent la plaine de Juillé.

English :

A long walk through cultivated fields. Discover the dolmens that dominate the Juillé plain.

Deutsch :

Große Wanderung durch die bewirtschafteten Felder. Entdecken Sie die Dolmen, die die Ebene von Juillé dominieren.

Italiano :

Una lunga passeggiata attraverso i campi coltivati. Scoprite i dolmen che dominano la piana di Juillé.

Español :

Un largo paseo por campos cultivados. Descubra los dólmenes que dominan la llanura de Juillé.

