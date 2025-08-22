Sentier de la font Saint-Jean Juillé Juillé Charente
Sentier de la font Saint-Jean Juillé Place de l’église 16230 Juillé Charente Nouvelle-Aquitaine
Grande balade à travers les champs cultivés. Découvrez les dolmens qui dominent la plaine de Juillé.
http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
A long walk through cultivated fields. Discover the dolmens that dominate the Juillé plain.
Deutsch :
Große Wanderung durch die bewirtschafteten Felder. Entdecken Sie die Dolmen, die die Ebene von Juillé dominieren.
Italiano :
Una lunga passeggiata attraverso i campi coltivati. Scoprite i dolmen che dominano la piana di Juillé.
Español :
Un largo paseo por campos cultivados. Descubra los dólmenes que dominan la llanura de Juillé.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme