Sentier de la forêt Le Grand-Bornand Haute-Savoie

Sentier de la forêt

Sentier de la forêt Départ au lieu-dit La Communaille 74450 Le Grand-Bornand Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un sentier thématique agrémenté de sculptures sur bois donnant des informations sur les spécificités de la forêt de montagne. Depuis la table d’orientation, profitez de la vue à 180° sur le village, la chaîne des Aravis et le massif de la Tournette.

https://www.legrandbornand.com/ +33 4 50 02 78 00

English : Pedestrian trail through the forest

This trail, overlooking the village, allows you to better understand the intricacies of a mountain forest, the vegetation within, how it changes over time, and how the forest is used and protected.

Deutsch : Waldpfad

Der Themenpfad informiert Sie über den Bergwald und die heimische Pflanzenwelt. Genießen Sie einen 180°-Sicht über das Dorf, das Aravis-Massiv und das Tournette-Massiv.

Italiano :

Un percorso tematico con sculture in legno che fornisce informazioni sulle caratteristiche specifiche della foresta di montagna. Dal tavolo di orientamento, godetevi la vista a 180° del villaggio, della catena montuosa degli Aravis e del massiccio della Tournette.

Español :

Un sendero temático con tallas de madera que proporciona información sobre las características específicas del bosque de montaña. Desde la mesa de orientación, disfrute de una vista de 180° sobre el pueblo, la cordillera de Aravis y el macizo de la Tournette.

