Sentier de la forêt d’Erica Villarodin-Bourget Savoie

Sentier de la forêt d’Erica

Sentier de la forêt d’Erica 73500 Villarodin-Bourget Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte du sentier de la forêt d’Erica !

Cet itinéraire ludique et de ressourcement vous emmène à la découverte de cette forêt à haute valeur environnementale qui borde le village de la Norma.

https://www.la-norma.fr/ +33 4 79 05 99 06

English : Erica forest path

Discover the Erica forest trail!

This fun and rejuvenating itinerary takes you on a journey of discovery through this forest of high environmental value bordering the village of La Norma.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise auf dem Pfad durch den Erica-Wald!

Dieser spielerische und erholsame Weg führt Sie zur Entdeckung dieses Waldes mit hohem Umweltwert, der an das Dorf La Norma grenzt.

Italiano :

Scoprite il sentiero della foresta di Erica!

Questo percorso divertente e rigenerante vi porterà alla scoperta di questa foresta di alto valore ambientale, che confina con il villaggio di La Norma.

Español :

Descubra el sendero del bosque de Erica

Este divertido y rejuvenecedor sendero te lleva a descubrir este bosque de alto valor medioambiental, que bordea el pueblo de La Norma.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-16 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme