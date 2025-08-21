Sentier de la forêt d’Erica Villarodin-Bourget Savoie
Sentier de la forêt d’Erica Villarodin-Bourget Savoie vendredi 1 mai 2026.
Sentier de la forêt d’Erica
Sentier de la forêt d’Erica 73500 Villarodin-Bourget Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Partez à la découverte du sentier de la forêt d’Erica !
Cet itinéraire ludique et de ressourcement vous emmène à la découverte de cette forêt à haute valeur environnementale qui borde le village de la Norma.
https://www.la-norma.fr/ +33 4 79 05 99 06
English : Erica forest path
Discover the Erica forest trail!
This fun and rejuvenating itinerary takes you on a journey of discovery through this forest of high environmental value bordering the village of La Norma.
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise auf dem Pfad durch den Erica-Wald!
Dieser spielerische und erholsame Weg führt Sie zur Entdeckung dieses Waldes mit hohem Umweltwert, der an das Dorf La Norma grenzt.
Italiano :
Scoprite il sentiero della foresta di Erica!
Questo percorso divertente e rigenerante vi porterà alla scoperta di questa foresta di alto valore ambientale, che confina con il villaggio di La Norma.
Español :
Descubra el sendero del bosque de Erica
Este divertido y rejuvenecedor sendero te lleva a descubrir este bosque de alto valor medioambiental, que bordea el pueblo de La Norma.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-16 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme