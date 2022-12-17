Sentier de la forêt enchantée Juvaincourt Vosges

Sentier de la forêt enchantée Juvaincourt Vosges vendredi 1 août 2025.

Sentier de la forêt enchantée Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Sentier de la forêt enchantée Cimetière 88500 Juvaincourt Vosges Grand Est

Durée : 150 Distance : 7500.0 Tarif :

Sentier de la Forêt Enchantée (7.5km)

Départ Juvaincourt, au cimetière (route de Frenelle-la-Petite)

Distance 7,5km

Temps moyen 2h30

Balisage jaune (rond) FFRandonnée

Découvrez les contes et légendes de Lorraine à travers ce sentier qui sillonne les prés et les bois aux alentours de Juvaincourt et son aérodrome.

Sentier réalisé en collaboration avec la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire et l’Astragale

1. Se diriger vers le village, franchir sur un pont le ruisseau d’Oëlleville.

2. Tourner à droite dans la rue des Champis.

3. Au bout, tourner à droite pour sortir du village. Monter le coteau.

4. A l’embranchement, emprunter le chemin de droite (magnifique vue sur la colline de Sion). Poursuivre sur le sentier à travers les champs et les prés.

5. A l’embranchement suivant, prendre à gauche en direction de la forêt, puis pénétrer dans le bois Pré le Févre. Suivre attentivement le balisage pour parvenir à une grande tranchée, jalonnée de bornes, que l’on emprunte à gauche. Après une montée courte mais raide, parvenir à une croisée.

6. Prendre à gauche et, 100 m plus loin, tourner encore à gauche. Sortir du bois Derrière Serre en prenant à droite (vue sur un petit abri situé au milieu des champs). Longer la plantation de merisiers en direction du bois Jury.

7. Pénétrer à droite dans la forêt. Suivre le balisage jusqu’à la sortie du bois, puis emprunter à droite le sentier en direction de Juvaincourt (vue sur le village et sur l’aéroport d’Epinal-Mirecourt avec sa zone d’activités de l’Aéropôle Sud Lorraine) afin de rejoindre l’intersection rencontrée à l’aller.

4. Revenir dans le village.

3. Emprunter cette fois la rue de la Fontaine-aux-Saules. Visiter Juvaincourt par la rue de la Cornée.

8. Prendre à gauche la rue de l’Etang et regagner le point de départ.

> La balade peut se poursuivre par la visite du verger pédagogique situé face au parking du cimetière, de l’autre coté de la petite route.

Sentier et rando fiche réalisé par la Fédération Française des Randonnées Pédestres

Facile

https://vosges.ffrandonnee.fr/ +33 6 61 69 69 35

English :

Enchanted Forest Trail (7.5km)

Departure: Juvaincourt, at the cemetery (route de Frenelle-la-Petite)

Distance: 7.5km

Average time 2h30

Yellow beaconing (round) FFRandonnée

Discover the tales and legends of Lorraine through this trail that criss-crosses the meadows and woods around Juvaincourt and its airfield.

Path created in collaboration with the Communauté de Communes Mirecourt Dompaire and l’Astragale

1. Head towards the village, cross the Oëlleville stream on a bridge.

2. Turn right into rue des Champis

3. At the end, turn right to leave the village. Go up the hill

4. At the junction, take the path on the right (magnificent view of the hill of Sion). Continue on the path through fields and meadows

5. At the next junction, turn left towards the forest, then enter the Pré le Févre woods. Carefully follow the markings to reach a large trench, marked out with bollards, which you take on the left. After a short but steep ascent, reach a crossroads.

6. Turn left and, 100 m further on, turn left again. Exit the wood behind Serre by turning right (view of a small shelter in the middle of the fields). Drive along the cherry plantation in the direction of the Jury wood.

7. Go right into the forest. Follow the signs to the exit of the wood, then take the path on the right in the direction of Juvaincourt (view of the village and the Epinal-Mirecourt airport with its Aeropole Sud Lorraine business park) in order to reach the intersection encountered on the outward journey

4. Come back to the village.

3. This time take the rue de la Fontaine-aux-Saules. Visit Juvaincourt by the rue de la Cornée.

8. Turn left into Rue de l’Etang and return to the starting point.

> The walk can continue with a visit to the educational orchard located opposite the cemetery car park, on the other side of the small road

Trail and hike sheet produced by the French Federation of Hiking Trails

Deutsch :

Pfad des verzauberten Waldes (7,5km)

Start: Juvaincourt, am Friedhof (Straße nach Frenelle-la-Petite)

Entfernung: 7,5km

Durchschnittliche Zeit: 2,5 Std

Gelbe Markierung (rund) FFRandonnée

Entdecken Sie die Märchen und Legenden Lothringens auf diesem Wanderweg, der durch die Wiesen und Wälder in der Umgebung von Juvaincourt und seinem Flugplatz führt.

Dieser Pfad wurde in Zusammenarbeit mit der Communauté de Communes Mirecourt Dompaire und L’Astragale erstellt

1. Gehen Sie in Richtung des Dorfes und überqueren Sie auf einer Brücke den Bach von Oëlleville.

2. Biegen Sie rechts in die Rue des Champis ab

3. Am Ende biegen Sie rechts ab, um das Dorf zu verlassen. Gehen Sie den Hang hinauf

4. An der Abzweigung nehmen Sie den rechten Weg (herrliche Aussicht auf den Hügel von Sion). Folgen Sie dem Weg weiter durch Felder und Wiesen

5. An der nächsten Abzweigung biegen Sie links in Richtung Wald ab und betreten den Wald Pré le Févre. Folgen Sie aufmerksam der Markierung und Sie gelangen zu einem großen Graben mit Grenzsteinen, den Sie nach links durchqueren. Nach einem kurzen, aber steilen Anstieg erreichen Sie eine Wegkreuzung.

6. Gehen Sie nach links und nach 100 m wieder nach links. Verlassen Sie den Wald Derrière Serre nach rechts (Blick auf einen kleinen Unterstand inmitten der Felder). Gehen Sie an der Kirschbaumplantage entlang in Richtung des Waldes Jury.

7. Gehen Sie rechts in den Wald hinein. Folgen Sie der Markierung bis zum Ausgang des Waldes und biegen Sie dann rechts auf den Pfad in Richtung Juvaincourt ab (Blick auf das Dorf und den Flughafen Epinal-Mirecourt mit seinem Gewerbegebiet Aéropôle Sud Lorraine), um die Kreuzung vom Hinweg zu erreichen

4. Gehen Sie zurück in das Dorf.

3. Nehmen Sie dieses Mal die Rue de la Fontaine-aux-Saules. Besuchen Sie Juvaincourt über die Rue de la Cornée.

8. Biegen Sie links in die Rue de l’Etang ab und kehren Sie zum Ausgangspunkt zurück.

> Die Wanderung kann mit einem Besuch des pädagogischen Obstgartens fortgesetzt werden, der sich gegenüber dem Parkplatz des Friedhofs auf der anderen Seite der kleinen Straße befindet

Sentier et rando fiche réalisé par la Fédération Française des Randonnées Pédestres (Französischer Wanderverband)

Italiano :

Sentiero della foresta incantata (7,5 km)

Partenza Juvaincourt, presso il cimitero (strada Frenelle-la-Petite)

Distanza 7,5km

Tempo medio: 2h30

Marcatura gialla (rotonda) FFRandonnée

Scoprite le storie e le leggende della Lorena in questo percorso che si snoda tra i prati e i boschi intorno a Juvaincourt e al suo campo d’aviazione.

Questo percorso è stato realizzato in collaborazione con la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire e l’Astragale

1. Dirigersi verso il villaggio, attraversare il torrente Oëlleville su un ponte.

2. Girare a destra in rue des Champis

3. Alla fine, girate a destra per lasciare il villaggio. Risalite la collina

4. Al bivio, prendere il sentiero a destra (magnifica vista sulla collina di Sion). Continuare il sentiero attraverso i campi e i prati

5. All’incrocio successivo, svoltare a sinistra verso il bosco, quindi entrare nel bosco di Pré le Févre. Seguite con attenzione le indicazioni per raggiungere una grande trincea, contrassegnata da marcatori, che prendete a sinistra. Dopo una breve ma ripida salita, si arriva a un bivio.

6. Svoltare a sinistra e, dopo 100 m, svoltare nuovamente a sinistra. Uscire dal bosco di Derrière Serre e girare a destra (si vedrà un piccolo rifugio in mezzo ai campi). Percorrere la piantagione di ciliegi in direzione di Jury Wood.

7. Girare a destra nella foresta. Seguire le indicazioni fino all’uscita dal bosco, quindi prendere il sentiero a destra in direzione di Juvaincourt (vista sul villaggio e sull’aeroporto di Epinal-Mirecourt con il parco commerciale Aéropôle Sud Lorraine) per tornare all’incrocio incontrato all’andata

4. Ritorno al villaggio.

3. Questa volta prendete la rue de la Fontaine-aux-Saules. Visitate Juvaincourt passando per rue de la Cornée.

8. Svoltate a sinistra in rue de l’Etang e tornate al punto di partenza.

> La passeggiata può essere proseguita visitando il frutteto didattico situato di fronte al parcheggio del cimitero, dall’altra parte della stradina

Scheda dei sentieri e delle escursioni realizzata dalla Fédération Française des Randonnées Pédestres

Español :

Senda del Bosque Encantado (7,5 km)

Inicio: Juvaincourt, en el cementerio (carretera de Frenelle-la-Petite)

Distancia 7,5km

Tiempo medio: 2h30

Marcas amarillas (redondas) FFRandonnée

Descubra las historias y leyendas de Lorena en este sendero que serpentea por los prados y bosques que rodean Juvaincourt y su aeródromo.

Este sendero fue creado en colaboración con la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire y el Astragale

1. Dirígete al pueblo, cruza el arroyo Oëlleville por un puente.

2. Gire a la derecha en la rue des Champis

3. Al final, gire a la derecha para salir del pueblo. Sube por la ladera

4. En la bifurcación, tome el camino de la derecha (magnífica vista de la colina de Sion). Continúe por el camino a través de los campos y prados

5. En el siguiente cruce, gire a la izquierda hacia el bosque y entre en el bosque de Pré le Févre. Siga con cuidado las señales para llegar a una gran zanja, marcada con balizas, que toma a la izquierda. Tras una corta pero empinada subida, se llega a un cruce.

6. Gire a la izquierda y, después de 100 m, vuelva a girar a la izquierda. Salir del bosque de Derrière Serre girando a la derecha (vista de un pequeño refugio en medio de los campos). Camine a lo largo de la plantación de cerezos hacia el bosque de Jury.

7. Gire a la derecha hacia el bosque. Siga las marcas hasta salir del bosque, luego tome el camino de la derecha en dirección a Juvaincourt (vista del pueblo y del aeropuerto de Epinal-Mirecourt con su parque empresarial Aéropôle Sud Lorraine) para volver al cruce encontrado a la salida

4. Vuelve al pueblo.

3. Esta vez tome la calle de la Fontaine-aux-Saules. Visite Juvaincourt por la calle de la Cornée.

8. Gire a la izquierda en la rue de l’Etang y vuelva al punto de partida.

> El paseo puede continuar con una visita al huerto educativo situado frente al aparcamiento del cementerio, al otro lado de la pequeña carretera

Hoja de ruta y senderismo elaborada por la Fédération Française des Randonnées Pédestres

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-17 par Système d’information touristique Lorrain