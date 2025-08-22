Sentier de la Genévrière Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Sentier de la Genévrière En VTT assistance électrique Facile

Sentier de la Genévrière Place Louis Gaudillat 71620 Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 5800.0

Le sentier Saône et Doubs permet de découvrir à la fois des paysages fluviaux et de paysages agricoles. C’est une balade incontournable sur le territoire.

+33 3 85 91 87 52

English:

The Saône et Doubs trail allows you to discover both river and agricultural landscapes. It is an unmissable walk on the territory.

Deutsch:

Auf dem Wanderweg Saône und Doubs kann man sowohl Flusslandschaften als auch Agrarlandschaften entdecken. Er ist ein unumgänglicher Spaziergang durch das Gebiet.

Italiano:

Il sentiero Saône et Doubs permette di scoprire paesaggi fluviali e agricoli. È una passeggiata essenziale nella zona.

Español:

El sendero Saône et Doubs permite descubrir paisajes fluviales y agrícolas. Es un paseo imprescindible en la zona.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data