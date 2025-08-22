Sentier de La Gorge aux pigeons Brides-les-Bains Savoie
Sentier de La Gorge aux pigeons
Sentier de La Gorge aux pigeons 73570 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Difficulté Facile. Aller/retour 30min à 1h.
+33 4 79 55 21 55
English : La Gorge aux pigeons
Difficulty Easy. Round trip 1h 30min.
Deutsch : La Gorge aux pigeons
Schwierigkeitsgrad: Leicht. Hin- und Rückweg: 30min bis 1h.
Italiano :
Difficoltà: Facile. Andata e ritorno: da 30 minuti a 1 ora.
Español : La Gorge aux pigeons
Dificultad: Fácil. Ida y vuelta: de 30min a 1h.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-28 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme