Sentier de la Gouverne Malade Pommiers Aisne

Sentier de la Gouverne Malade Pommiers Aisne vendredi 1 août 2025.

Sentier de la Gouverne Malade A pieds Facile

Sentier de la Gouverne Malade 02200 Pommiers Aisne Hauts-de-France

Durée : 40 Distance : 1300.0 Tarif :

Sur cet ancien terrain militaire, la nature a majestueusement repris ses droits… Le sentier de la Gouverne Malade vous permettra de découvrir le patrimoine remarquable des pelouses calcaires du Soissonnais et notamment ses orchidées.

English : Sentier de la Gouverne Malade

On this former military field, nature has majestically regained its rights… The path of the Sick Governess will allow you to discover the remarkable heritage of the limestone lawns of the Soissonnais and in particular its orchids.

Deutsch : Sentier de la Gouverne Malade

Auf diesem ehemaligen Militärgelände hat sich die Natur majestätisch ihre Rechte zurückerobert… Auf dem Pfad der Gouverne Malade können Sie das bemerkenswerte Erbe der Kalksteinrasen des Soissonnais und insbesondere seine Orchideen entdecken.

Italiano :

In questo ex sito militare, la natura ha reclamato maestosamente i suoi diritti… Il sentiero della Gouverne Malade vi permetterà di scoprire il notevole patrimonio di prati calcarei della regione del Soissonnais, in particolare le sue orchidee.

Español : Sentier de la Gouverne Malade

En este antiguo emplazamiento militar, la naturaleza ha reclamado majestuosamente sus derechos… El sendero de la Gouverne Malade le permitirá descubrir el notable patrimonio de los prados calcáreos de la región del Soissonnais, especialmente sus orquídeas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France