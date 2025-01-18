SENTIER DE LA GRÉE Fercé Loire-Atlantique

SENTIER DE LA GRÉE 44660 Fercé Loire-Atlantique Pays de la Loire

Par un sentier très nature de 10.6 km, au rythme des saisons, savourez les changements d’aspects de ce plateau encadré par les vallées du Semnon et de la Brutz.

http://www.tourisme-chateaubriant.fr/ +33 2 40 28 20 90

English :

Take a 10.6 km nature trail and enjoy the changing face of this plateau, framed by the Semnon and Brutz valleys.

Deutsch :

Auf einem 10,6 km langen Naturpfad können Sie im Rhythmus der Jahreszeiten die wechselnden Aspekte dieser Hochebene genießen, die von den Tälern des Semnon und der Brutz eingerahmt wird.

Italiano :

Seguite un percorso naturalistico di 10,6 km al variare delle stagioni e godetevi il volto mutevole di questo altopiano incorniciato dalle valli del Semnon e del Brutz.

Español :

Siga un sendero natural de 10,6 km a medida que cambian las estaciones, y disfrute del rostro cambiante de esta meseta enmarcada por los valles de Semnon y Brutz.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-18 par eSPRIT Pays de la Loire