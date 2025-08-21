Sentier de la Grotte Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire

Sentier de la Grotte En VTT assistance électrique Difficile

Sentier de la Grotte Place centrale 71520 Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11800.0 Tarif :

Le village est niché au creux d’une dépression formée par les cours d’eau de la Grosne et du Pelot. Au gré de la promenade, le sentier en balcon offre des vues panoramiques sur Saint-Pierre-le-Vieux avec son église romane construite en 952 et les différents hameaux qui l’entourent.

Difficile

+33 3 85 59 72 24

English :

The village nestles in a depression formed by the Grosne and Pelot rivers. As you stroll along, the balcony path offers panoramic views of Saint-Pierre-le-Vieux, with its Romanesque church built in 952, and the various hamlets that surround it.

Deutsch :

Das Dorf liegt in einer Senke, die von den Wasserläufen Grosne und Pelot gebildet wird. Bei einem Spaziergang bietet der Balkonweg einen Panoramablick auf Saint-Pierre-le-Vieux mit seiner 952 erbauten romanischen Kirche und die verschiedenen Weiler, die es umgeben.

Italiano :

Il villaggio è adagiato in una depressione formata dai fiumi Grosne e Pelot. Durante la passeggiata, il sentiero balcone offre una vista panoramica di Saint-Pierre-le-Vieux, con la sua chiesa romanica costruita nel 952, e delle varie frazioni che la circondano.

Español :

El pueblo está enclavado en una depresión formada por los ríos Grosne y Pelot. Al pasear, el camino de balcones ofrece vistas panorámicas de Saint-Pierre-le-Vieux, con su iglesia románica construida en 952, y de las distintas aldeas que lo rodean.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-21 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data