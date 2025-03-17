Sentier de la Haie Vald’Yerre Eure-et-Loir

L’arbre fait partie de notre cadre de vie, à la campagne comme à la ville, mais le connaissons-nous vraiment ?

Le sentier de la haie est divisé en onze sections de haies différentes et balisé. Les arbres, arbustes et buissons ont été plantés en 1998.

English :

Trees are part of our living environment, whether in the country or the city, but do we really know them?

The hedge trail is divided into eleven different hedge sections and signposted. The trees, shrubs and bushes were planted in 1998.

Deutsch :

Bäume sind Teil unseres Lebensumfelds, auf dem Land und in der Stadt, aber kennen wir sie wirklich?

Der Heckenpfad ist in elf verschiedene Heckenabschnitte unterteilt und ausgeschildert. Die Bäume, Sträucher und Büsche wurden 1998 gepflanzt.

Italiano :

Gli alberi fanno parte del nostro ambiente di vita, sia in campagna che in città, ma li conosciamo davvero?

Il sentiero delle siepi è suddiviso in undici diversi tratti di siepe e segnalato. Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sono stati piantati nel 1998.

Español :

Los árboles forman parte de nuestro entorno vital, ya sea en el campo o en la ciudad, pero ¿los conocemos realmente?

El sendero de los setos está dividido en once secciones de setos diferentes y señalizado. Los árboles, arbustos y matas se plantaron en 1998.

