Sentier de la Mémoire, l’histoire du Maquis Bir’Hacheim Cherves-Châtelars Charente

Sentier de la Mémoire, l’histoire du Maquis Bir’Hacheim

Sentier de la Mémoire, l’histoire du Maquis Bir’Hacheim Le Châtelars 16310 Cherves-Châtelars Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Le sentier de la mémoire vous conduira à la rencontre de l’histoire de la résistance locale. Le maquis Bir’Hacheim.

+33 5 45 84 22 22

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English :

The memory trail will lead you to the history of the local resistance. The Bir’Hacheim maquis.

Deutsch :

Der Pfad der Erinnerung führt Sie zur Geschichte des lokalen Widerstands. Der Bir’Hacheim-Maquis.

Italiano :

Il percorso della memoria vi condurrà alla storia della resistenza locale. La macchia di Bir?Hacheim.

Español :

La ruta de la memoria le llevará a la historia de la resistencia local. El maquis de Birš Hacheim.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-24 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme