Sentier de la mirabelle Fallon Haute-Saône

Sentier de la mirabelle 1 Rue de la Mairie 70110 Fallon Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Variante possible sur une petite boucle (6 km/niveau facile). Cette randonnée, emblématique du Pays de Villersexel peut se pratiquer sur une demi-journée (petite boucle), ou sur une journée complète (grande boucle). C’est un circuit de découverte à part entière L’ancien cimetière de Mélecey, le point de vue sur la Motte de Grammont, la faille de la grande raie, etc…

Variation possible on a short loop (6 km/easy level). This hike, emblematic of the Villersexel region, can be enjoyed over half a day (short loop), or a full day (long loop). It’s a discovery trail in its own right: the old Mélecey cemetery, the Motte de Grammont viewpoint, the Grande Raie fault, etc.

Variante auf einer kleinen Schleife möglich (6 km/leichter Schwierigkeitsgrad). Diese Wanderung, ein Wahrzeichen des Pays de Villersexel, kann einen halben Tag (kleine Schleife) oder einen ganzen Tag (große Schleife) in Anspruch nehmen. Es handelt sich um eine eigenständige Entdeckungsreise: Der alte Friedhof von Mélecey, der Aussichtspunkt auf die Motte de Grammont, die Spalte des großen Rochens usw….

Variante possibile su un anello breve (6 km/livello facile). Questa passeggiata, emblematica della regione di Villersexel, può essere percorsa nell’arco di mezza giornata (anello breve) o di una giornata intera (anello lungo). È un percorso di scoperta a sé stante: l’antico cimitero di Mélecey, il punto panoramico sulla Motte de Grammont, la faglia della Grande Raie, ecc.

Variación posible en un bucle corto (6 km/nivel fácil). Este paseo, emblemático de la región de Villersexel, puede realizarse en media jornada (bucle corto) o en una jornada completa (bucle largo). Es un recorrido de descubrimiento en sí mismo: el antiguo cementerio de Mélecey, el mirador sobre la Motte de Grammont, la falla de la Grande Raie, etc.

