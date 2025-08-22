Sentier de la nature, les Prés de Coulanges Coulanges-lès-Nevers Nièvre

Sentier de la nature, les Prés de Coulanges A pieds Facile

Sentier de la nature, les Prés de Coulanges Le Bourg 58660 Coulanges-lès-Nevers Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 1600.0 Tarif :

le site des Prés de Coulanges vous dévoilera faune, flore, zones herbacées et boisées typiques des milieux humides.

+33 3 86 68 46 00

English :

the Prés de Coulanges site reveals the fauna, flora, herbaceous and wooded areas typical of wetlands.

Deutsch :

der Standort Prés de Coulanges enthüllt Ihnen Fauna, Flora, krautige und bewaldete Zonen, die typisch für Feuchtgebiete sind.

Italiano :

il sito di Prés de Coulanges rivelerà la fauna, la flora, le aree erbacee e boschive tipiche delle zone umide.

Español :

el yacimiento de Prés de Coulanges revelará la fauna, la flora y las zonas herbáceas y arboladas típicas de las zonas húmedas.

