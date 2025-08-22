Sentier de la Parcillonne Parçay-Meslay Indre-et-Loire
Sentier de la Parcillonne A pieds
Sentier de la Parcillonne Rue des Sports 37210 Parçay-Meslay Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :
Commune située au cœur de grandes voies de communication, Parcay-Meslay a néanmoins conservé un caractère rural avec ses vignobles d’appellation Vouvray aoc et son patrimoine bâti remarquable dont la Grange de Meslay.
Après la découverte des bâtiments anciens du centre bourg, cet itinéraire…
English : Parcillonne trail
Parcay-Meslay is situated at the heart of major transport routes, but has nevertheless retained its rural character, with its Vouvray AOC vineyards and its remarkable built heritage, including the Grange de Meslay.
After exploring the old buildings in the town centre, this route takes in rolling cou
Deutsch : Parcillonne-Weg
Parcay-Meslay liegt im Herzen der großen Verkehrswege und hat dennoch seinen ländlichen Charakter mit seinen Weinbergen der Appellation Vouvray aoc und seinem bemerkenswerten baulichen Erbe, darunter die Grange de Meslay, bewahrt.
Nach der Entdeckung der alten Gebäude im Zentrum des Ortes, führt Si
Italiano :
Parcay-Meslay è situata al centro di importanti vie di comunicazione, ma ha comunque conservato il suo carattere rurale, con i suoi vigneti Vouvray AOC e il notevole patrimonio edilizio, tra cui la Grange de Meslay.
Dopo aver esplorato gli antichi edifici del centro, questo itinerario…
Español : sendero parcillonne
Parcay-Meslay está situada en el centro de los grandes ejes de transporte, pero ha conservado su carácter rural, con sus viñedos de la DOC Vouvray y su notable patrimonio construido, entre el que destaca la Grange de Meslay.
Tras descubrir los edificios antiguos del centro de la ciudad, este itiner
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par SIT Centre-Val de Loire