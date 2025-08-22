Sentier de la Pause Le Poët-Sigillat Drôme

Sentier de la Pause

Sentier de la Pause Parking de l’église 26110 Le Poët-Sigillat Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Une boucle facile au départ de ce village perché typique, entre vieilles pierres, champs de lavandes et vue sur le Ventoux.

https://www.cheminsdesparcs.fr/trek/55784-POET-SIGILLAT—Sentier-de-la-Pause +33 4 75 26 10 35

English :

An easy loop starting from this typical perched village, between old stones, lavender fields and views of the Ventoux.

Deutsch :

Eine leichte Rundwanderung von diesem typischen hochgelegenen Dorf aus, zwischen alten Steinen, Lavendelfeldern und dem Blick auf den Ventoux.

Italiano :

Un anello facile che parte da questo tipico villaggio di collina, circondato da antichi muri di pietra, campi di lavanda e viste sul Ventoux.

Español :

Un bucle fácil que parte de este típico pueblo en lo alto de una colina, rodeado de antiguos muros de piedra, campos de lavanda y vistas del Ventoux.

