Sentier de la Pause Le Poët-Sigillat Drôme

Sentier de la Pause Parking de l’église 26110 Le Poët-Sigillat Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Une boucle facile au départ de ce village perché typique, entre vieilles pierres, champs de lavandes et vue sur le Ventoux.
https://www.cheminsdesparcs.fr/trek/55784-POET-SIGILLAT—Sentier-de-la-Pause +33 4 75 26 10 35
English :
An easy loop starting from this typical perched village, between old stones, lavender fields and views of the Ventoux.
Deutsch :
Eine leichte Rundwanderung von diesem typischen hochgelegenen Dorf aus, zwischen alten Steinen, Lavendelfeldern und dem Blick auf den Ventoux.
Italiano :
Un anello facile che parte da questo tipico villaggio di collina, circondato da antichi muri di pietra, campi di lavanda e viste sul Ventoux.
Español :
Un bucle fácil que parte de este típico pueblo en lo alto de una colina, rodeado de antiguos muros de piedra, campos de lavanda y vistas del Ventoux.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-22 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme