Sentier de la Pierre de Vorges Osselle-Routelle Doubs

Sentier de la Pierre de Vorges Osselle-Routelle Doubs vendredi 1 août 2025.

Sentier de la Pierre de Vorges A pieds Difficulté moyenne

Sentier de la Pierre de Vorges Rue Principale 25320 Osselle-Routelle Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7500.0 Tarif :

Parcours depuis le village de Busy en passant par les hauteurs et les rives du Doubs. Plongez au coeur de la nature et des villages francs-comtois.

Difficulté moyenne

https://www.grandes-heures-nature.fr/activites/marcher/

English :

Route from the village of Busy through the heights and banks of the Doubs. Immerse yourself in the heart of nature and the villages of the Franche-Comté region.

Deutsch :

Strecke vom Dorf Busy aus über die Höhen und an den Ufern des Doubs entlang. Tauchen Sie ein in die Natur und die Dörfer der Franche-Comté.

Italiano :

Percorso dal villaggio di Busy attraverso le alture e le rive del Doubs. Immergetevi nel cuore della natura e dei villaggi della regione Franche-Comté.

Español :

Ruta desde el pueblo de Busy por las alturas y riberas del Doubs. Sumérjase en plena naturaleza y en los pueblos del Franco Condado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-12 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data