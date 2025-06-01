Sentier de la Pierre de Vorges Osselle-Routelle Doubs
Sentier de la Pierre de Vorges Osselle-Routelle Doubs vendredi 1 août 2025.
Sentier de la Pierre de Vorges A pieds Difficulté moyenne
Sentier de la Pierre de Vorges Rue Principale 25320 Osselle-Routelle Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7500.0 Tarif :
Parcours depuis le village de Busy en passant par les hauteurs et les rives du Doubs. Plongez au coeur de la nature et des villages francs-comtois.
Difficulté moyenne
https://www.grandes-heures-nature.fr/activites/marcher/
English :
Route from the village of Busy through the heights and banks of the Doubs. Immerse yourself in the heart of nature and the villages of the Franche-Comté region.
Deutsch :
Strecke vom Dorf Busy aus über die Höhen und an den Ufern des Doubs entlang. Tauchen Sie ein in die Natur und die Dörfer der Franche-Comté.
Italiano :
Percorso dal villaggio di Busy attraverso le alture e le rive del Doubs. Immergetevi nel cuore della natura e dei villaggi della regione Franche-Comté.
Español :
Ruta desde el pueblo de Busy por las alturas y riberas del Doubs. Sumérjase en plena naturaleza y en los pueblos del Franco Condado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-12 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data