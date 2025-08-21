Sentier de la Réserve Naturelle Régionale Lac de Malaguet Monlet Haute-Loire

Sentier de la Réserve Naturelle Régionale Lac de Malaguet

Sentier de la Réserve Naturelle Régionale Lac de Malaguet Lac de malaguet 43270 Monlet Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

L’itinéraire est accessible aux piétons uniquement et une règlementation spécifique doit être respectée pour que ce lieu conserve tout son charme.

https://www.parc-livradois-forez.org/ +33 4 73 95 57 80

English :

The itinerary is accessible to pedestrians only and specific regulations must be respected for this place to keep all its charm.

Deutsch :

Die Route ist nur für Fußgänger zugänglich und es müssen besondere Vorschriften beachtet werden, damit dieser Ort seinen Charme behält.

Italiano :

Il percorso è accessibile solo ai pedoni e devono essere rispettate norme specifiche per preservare il fascino del luogo.

Español :

El itinerario es accesible sólo para peatones y deben respetarse las normas específicas para preservar el encanto del lugar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-14 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme