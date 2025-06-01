Sentier de la Rocaillade Malbo Cantal

Sentier de la Rocaillade

Sentier de la Rocaillade Entre Malbo et Roupons (D 54) 15230 Malbo Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Sentier thématique balisé avec panneau d’informations sur la géologie. Vue sur un éboulement d’orgues basaltiques.

  +33 4 71 23 38 04

English : The Rocaillade trail

Thematic trail to a rockslide of basalt comumns with information in French on geology and beautiful view on the Siniq valley. Starting point sign.

Deutsch : Rocaillade-Entdeckungspfad

Geologischer Entdeckungspfad zu einem Basaltfelsabbruch mit Aussicht ins Siniqtal.

Italiano :

Sentiero tematico segnalato con pannello informativo sulla geologia. Vista di una frana basaltica.

Español :

Sendero temático señalizado con panel informativo sobre geología. Vista de un desprendimiento de rocas basálticas.

