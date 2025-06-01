Sentier de la Rocaillade Malbo Cantal
Sentier de la Rocaillade Malbo Cantal vendredi 1 août 2025.
Sentier de la Rocaillade
Sentier de la Rocaillade Entre Malbo et Roupons (D 54) 15230 Malbo Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Sentier thématique balisé avec panneau d’informations sur la géologie. Vue sur un éboulement d’orgues basaltiques.
+33 4 71 23 38 04
English : The Rocaillade trail
Thematic trail to a rockslide of basalt comumns with information in French on geology and beautiful view on the Siniq valley. Starting point sign.
Deutsch : Rocaillade-Entdeckungspfad
Geologischer Entdeckungspfad zu einem Basaltfelsabbruch mit Aussicht ins Siniqtal.
Italiano :
Sentiero tematico segnalato con pannello informativo sulla geologia. Vista di una frana basaltica.
Español :
Sendero temático señalizado con panel informativo sobre geología. Vista de un desprendimiento de rocas basálticas.
