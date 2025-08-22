Sentier de la Tardoire Val-de-Bonnieure / St Angeau Val-de-Bonnieure Charente
Sentier de la Tardoire Val-de-Bonnieure St Angeau Place Robert Joubert 16230 Val-de-Bonnieure Charente Nouvelle-Aquitaine
Découvrez le four banal, l’église et de nombreux gouffres qui se trouvent sur les bords de la Tardoire.
https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
Discover the four banal, the church and the many chasms on the banks of the Tardoire.
Deutsch :
Entdecken Sie den Bannofen, die Kirche und zahlreiche Abgründe, die sich am Ufer des Flusses Tardoire befinden.
Italiano :
Scoprite il forno comunale, la chiesa e le numerose voragini sulle rive del Tardoire.
Español :
Descubra el horno comunal, la iglesia y las numerosas simas a orillas del Tardoire.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme