Sentier de la Tardoire Val-de-Bonnieure / St Angeau Val-de-Bonnieure Charente

Sentier de la Tardoire Val-de-Bonnieure St Angeau

Sentier de la Tardoire Val-de-Bonnieure St Angeau Place Robert Joubert 16230 Val-de-Bonnieure Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le four banal, l’église et de nombreux gouffres qui se trouvent sur les bords de la Tardoire.

https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover the four banal, the church and the many chasms on the banks of the Tardoire.

Deutsch :

Entdecken Sie den Bannofen, die Kirche und zahlreiche Abgründe, die sich am Ufer des Flusses Tardoire befinden.

Italiano :

Scoprite il forno comunale, la chiesa e le numerose voragini sulle rive del Tardoire.

Español :

Descubra el horno comunal, la iglesia y las numerosas simas a orillas del Tardoire.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme