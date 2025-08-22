Sentier de la tourbière des Froux Manou Eure-et-Loir

Sentier de la tourbière des Froux A pieds

Sentier de la tourbière des Froux Chemin du Moulin-à-vent 28240 Manou Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 30 Distance : 1500.0 Tarif :

Située en lisière de la forêt domaniale de Senonches, sur la commune de Manou et dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Perche, la Tourbière des Froux est une petite zone humide communale de 8,5 ha d’une grande richesse écologique. Sentier non balisé.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ff82b16f22bf/sentier-de-la-tourbiere-des-froux

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Situated on the edge of the Senonches state forest, in the commune of Manou and within the boundaries of the Parc Naturel Régional du Perche, the Tourbière des Froux is a small 8.5-hectare communal wetland of great ecological value. Unmarked trail.

Deutsch :

Am Rande des Staatswaldes von Senonches, in der Gemeinde Manou und im Perimeter des Regionalen Naturparks Perche gelegen, ist der Tourbière des Froux ein kleines kommunales Feuchtgebiet von 8,5 ha Größe mit großem ökologischem Reichtum. Nicht markierter Wanderweg.

Italiano :

Situata ai margini della foresta nazionale di Senonches, nel comune di Manou e all’interno dei confini del Parc Naturel Régional du Perche, la Tourbière des Froux è una piccola zona umida comunale di 8,5 ettari, ricca di risorse ecologiche. Sentiero non segnalato.

Español :

Situada en el límite del bosque nacional de Senonches, en el municipio de Manou y dentro de los límites del Parque Natural Regional de Perche, la Tourbière des Froux es un pequeño humedal comunal de 8,5 ha que posee una gran riqueza ecológica. Sendero sin señalizar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire