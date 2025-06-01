Sentier de la Tourette Chançay Indre-et-Loire

Sentier de la Tourette Parking Mail du 8 mai 37210 Chançay Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Au coeur du vignoble de Vouvray, deux sentiers vous ferons découvrir patrimoine et vignobles du village de Chançay et ses 4 vallées. Le Sentier de la Tourette est un parcours de 10 km, balisage rouge. Départ du parking Mail du 8 mai .

https://chancay.fr/ +33 2 47 52 93 17

English :

In the heart of the Vouvray vineyards, two trails let you discover the heritage and vineyards of the village of Chançay and its 4 valleys. The Sentier de la Tourette is a 10 km trail, marked in red. Starts from the « Mail du 8 mai » parking lot.

Deutsch :

Im Herzen der Weinberge von Vouvray können Sie auf zwei Wanderwegen das Kulturerbe und die Weinberge des Dorfes Chançay und seiner 4 Täler entdecken. Der Sentier de la Tourette ist eine 10 km lange Strecke mit roter Markierung. Start ist der Parkplatz « Mail du 8 mai ».

Italiano :

Nel cuore dei vigneti di Vouvray, due sentieri permettono di scoprire il patrimonio e i vigneti del villaggio di Chançay e delle sue 4 valli. Il Sentier de la Tourette è un percorso di 10 km, segnalato in rosso. Parte dal parcheggio « Mail du 8 mai ».

Español :

En el corazón de los viñedos de Vouvray, hay dos senderos para descubrir el patrimonio y los viñedos del pueblo de Chançay y sus 4 valles. El Sentier de la Tourette es un sendero de 10 km señalizado en rojo. Sale del aparcamiento « Mail du 8 mai ».

