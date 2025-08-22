Sentier de la vallée des Cailles Boncourt Eure-et-Loir

Sentier de la vallée des Cailles A pieds

Sentier de la vallée des Cailles Place de l’église 28260 Boncourt Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 2700.0 Tarif :

La vallée des Cailles possède de très belles pelouses calcicoles, gérées par le Conservatoire d’Espaces naturels de la région Centre. Un site exceptionnel reconnu comme réserve naturelle régionale où s’épanouissent de magnifiques orchidées dans une ambiance quasi-méridionale. Sentier non balisé.

English :

The Vallée des Cailles boasts some very fine calcicole grasslands, managed by the Conservatoire d’Espaces naturels de la région Centre. An exceptional site, recognized as a regional nature reserve, where magnificent orchids flourish in an almost southern atmosphere. Unmarked trail.

Deutsch :

Das Tal der Wachteln besitzt sehr schöne Kalkrasen, die vom Conservatoire d’Espaces naturelles de la région Centre verwaltet werden. Ein außergewöhnlicher Ort, der als regionales Naturreservat anerkannt ist und in dem wunderschöne Orchideen in einer fast südländischen Atmosphäre gedeihen. Nicht mar

Italiano :

La Vallée des Cailles vanta alcune praterie calcicole molto belle, gestite dal Conservatoire d’Espaces naturels de la région Centre. Un sito eccezionale, riconosciuto come riserva naturale regionale, dove fioriscono magnifiche orchidee in un’atmosfera quasi australe. Sentiero non segnalato.

Español :

La Vallée des Cailles posee unos magníficos prados de calcícolas, gestionados por el Conservatoire d’Espaces naturels de la région Centre. Un lugar excepcional, reconocido como reserva natural regional, donde florecen magníficas orquídeas en un ambiente casi meridional. Sendero sin señalizar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire