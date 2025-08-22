Sentier de la Vallée du Salon Champlitte Haute-Saône

Sentier de la Vallée du Salon En VTT assistance électrique Facile

Sentier de la Vallée du Salon 7 Rue de l’Église 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

En longeant les eaux de la rivière, Le Salon, laissez-vous griser à la découverte de Champlitte et ses petits villages proches comme Champlitte-la-Ville, Margilley ou encore Neuvelle-lès-Champlitte. Au fil de l’eau et de votre parcours, vous percerez les secrets du patrimoine local. 12 km sur 2 h 30 ou variante 5 km sur 1 h 15.

Facile

+33 3 84 67 67 19

English :

Following the waters of the river Le Salon, let yourself be carried away by the discovery of Champlitte and its nearby villages, such as Champlitte-la-Ville, Margilley and Neuvelle-lès-Champlitte. Along the way, you’ll discover the secrets of the local heritage. 12 km over 2 hrs 30 min. or variant 5 km over 1 hr 15 min.

Deutsch :

Entlang des Flusses Le Salon können Sie Champlitte und seine kleinen Dörfer in der Nähe wie Champlitte-la-Ville, Margilley oder Neuvelle-lès-Champlitte entdecken. Im Laufe des Wassers und auf Ihrer Strecke werden Sie die Geheimnisse des lokalen Kulturerbes lüften. 12 km in 2,5 Stunden oder Variante 5 km in 1,15 Stunden.

Italiano :

Seguendo le acque del fiume Le Salon, lasciatevi trasportare alla scoperta di Champlitte e dei villaggi vicini, come Champlitte-la-Ville, Margilley e Neuvelle-lès-Champlitte. Lungo il percorso, scoprirete i segreti del patrimonio locale. 12 km in 2 ore e 30 minuti o una variante di 5 km in 1 ora e 15 minuti.

Español :

Siguiendo las aguas del río Le Salon, déjese llevar mientras descubre Champlitte y sus pueblos cercanos, como Champlitte-la-Ville, Margilley y Neuvelle-lès-Champlitte. Por el camino, descubrirá los secretos del patrimonio local. 12 km en 2 horas 30 minutos o una variante de 5 km en 1 hora 15 minutos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data