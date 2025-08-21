Sentier de l’Ancien Phare Fatouville-Grestain Eure

Sentier de l’Ancien Phare

Sentier de l’Ancien Phare parking de l’église 27210 Fatouville-Grestain Eure Normandie

Durée : Distance : 7900.0 Tarif :

Par la variété des paysages, la majesté des panoramas sur l’estuaire de la Seine, et la grande richesse du patrimoine, c’est un circuit-phare proche d’Honfleur qui offre plein de surprises comme cette grande mare sur un point haut, ces chemins creux et ces saints guérisseurs. Le patrimoine est assez impressionnant un ancien phare, une croix mystérieuse, deux églises, deux châteaux, un lavoir très typique, sans oublier les calvaires et les chaumières.

+33 2 31 89 23 30

English : Sentier de l’Ancien Phare

Due to the variety of landscapes, the stunning panoramic views over the Seine estuary and the significant heritage, it is a key walking trail close to Honfleur that holds many surprises such as the large pond located in a high area, the holloways and the Holy Healers. Discover its impressive heritage: a former lighthouse, a mysterious cross, two churches, two chateaux, a typical washhouse as well as calvaries and thatched cottages.

Deutsch :

Aufgrund der vielfältigen Landschaften, der majestätischen Panoramen über die Seine-Mündung und des reichen Kulturerbes ist dies ein Rundweg in der Nähe von Honfleur, der viele Überraschungen bietet, wie den großen Teich auf einem hohen Punkt, die Hohlwege und die heilenden Heiligen. Das Kulturerbe ist ziemlich beeindruckend: ein alter Leuchtturm, ein geheimnisvolles Kreuz, zwei Kirchen, zwei Schlösser, ein sehr typisches Waschhaus, nicht zu vergessen die Kalvarienberge und die Reetdachhäuser.

Italiano :

Con i suoi paesaggi variegati, le maestose vedute sull’estuario della Senna e il ricco patrimonio, questo è un tour di punta vicino a Honfleur che offre molte sorprese, tra cui un grande stagno su un’altura, sentieri sommersi e santi guaritori. Il patrimonio è impressionante: un antico faro, una croce misteriosa, due chiese, due castelli, un lavatoio molto tipico, senza dimenticare i calvari e le casette di paglia.

Español :

Con sus variados paisajes, sus majestuosas vistas sobre el estuario del Sena y su rico patrimonio, se trata de un recorrido emblemático cerca de Honfleur que depara muchas sorpresas, como un gran estanque en un punto elevado, senderos hundidos y santos sanadores. El patrimonio es impresionante: un antiguo faro, una cruz misteriosa, dos iglesias, dos castillos, un lavadero muy típico, sin olvidar los calvarios y las casitas de paja.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme