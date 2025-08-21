Sentier de l’Anguille Saint-Sulpice-de-Grimbouville Eure

Sentier de l’Anguille

Sentier de l’Anguille Mairie de Saint Sulpice de Grimbouville 27210 Saint-Sulpice-de-Grimbouville Eure Normandie

Durée : 120 Distance : 4200.0 Tarif :

Classés d’intérêt national, les marais de Saint-Sulpice-de-Grimbouville, l’une des rares tourbières de France, abritent une faune et une flore d’exception. Dans ce paysage aux panoramas spectaculaires, le Sentier de l’Anguille et ses haltes pédagogiques permettent la découverte ludique et sensorielle d’un site qui figure parmi les tout premiers Espaces Naturels Sensibles de l’Eure.

+33 2 32 57 72 10

English : Sentier de l’Anguille

Considered of national importance, the Marshes in Saint-Sulpice-de-Grimbouville, one of the rare peatbogs in France, are home to exceptional fauna and flora. In this landscape with stunning views, the Sentier de l’Anguille (Eel Path) and its educational stops allow visitors to explore and enjoy a fun and sensory experience in a site that was among the very first Sensitive Natural Areas in the Eure Department.

Deutsch :

Die Sümpfe von Saint-Sulpice-de-Grimbouville, eines der seltenen Torfmoore Frankreichs, wurden als Gebiet von nationalem Interesse eingestuft und beherbergen eine außergewöhnliche Flora und Fauna. In dieser Landschaft mit spektakulären Panoramen ermöglichen der Aalpfad und seine pädagogischen Haltepunkte die spielerische und sensorische Entdeckung eines Ortes, der zu den allerersten Espaces Naturels Sensibles des Departements Eure gehört.

Italiano :

Le paludi di Saint-Sulpice-de-Grimbouville, una delle poche torbiere in Francia, sono di interesse nazionale e ospitano una flora e una fauna eccezionali. In questo paesaggio di panorami spettacolari, il Sentier de l’Anguille (Sentiero dell’anguilla) e le sue tappe didattiche offrono un modo divertente e sensoriale per scoprire un sito che è uno dei primissimi Espaces Naturels Sensibles (Aree naturali sensibili) dell’Eure.

Español :

Las marismas de Saint-Sulpice-de-Grimbouville, una de las pocas turberas de Francia, son de interés nacional y albergan una flora y una fauna excepcionales. En este paisaje de panoramas espectaculares, el Sentier de l’Anguille (Sendero de la Anguila) y sus paradas didácticas ofrecen una manera lúdica y sensorial de descubrir un lugar que es uno de los primeros Espaces Naturels Sensibles (Espacios Naturales Sensibles) del Eure.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme