Sentier de l’Art à pied Villarodin-Bourget Savoie

Sentier de l’Art à pied

Sentier de l’Art à pied Base loisirs des Avenières 73500 Villarodin-Bourget Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Rendez visite aux sculptures monumentales qui vous accueillent fièrement à la Norma. Offrez-vous un subtil cocktail de patrimoine local et découvrez le mélange des arts contemporains et baroques sur marbre de Savoie.

http://www.cchautemaurienne.com/jy-vais-en +33 4 79 05 99 06

English : Walking Art Trail

Have a look at the monumental sculptures that proudly welcome you to La Norma. Treat yourself to a delightful pick’n’mix of local heritage and discover the fusion of contemporary and baroque arts on Savoie marble.

Deutsch :

Besuchen Sie die monumentalen Skulpturen, die Sie stolz in La Norma begrüßen. Gönnen Sie sich einen subtilen Cocktail aus dem lokalen Kulturerbe und entdecken Sie die Mischung aus zeitgenössischer und barocker Kunst auf Savoyer Marmor.

Italiano :

Visitate le sculture monumentali che vi danno orgogliosamente il benvenuto a La Norma. Concedetevi un sottile cocktail di patrimonio locale e scoprite il connubio tra arte contemporanea e barocca su marmo sabaudo.

Español :

Visite las esculturas monumentales que le dan orgullosamente la bienvenida a La Norma. Regálese un sutil cóctel de patrimonio local y descubra la mezcla de arte contemporáneo y barroco sobre mármol de Saboya.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme