Sentier de l’eau à la pierre Chavin Indre

Sentier de l’eau à la pierre A pieds

Sentier de l’eau à la pierre Place Saint André 36200 Chavin Indre Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 7700.0 Tarif :

Découvrez les coteaux de Chavin et profitez de la vue !

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/289482-sentier-de-l-eau-a-la-pierre +33 2 54 47 43 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Chavin hillsides and enjoy the view!

Deutsch :

Entdecken Sie die Hänge von Chavin und genießen Sie die Aussicht!

Italiano :

Scoprite le colline di Chavin e godetevi il panorama!

Español :

Descubra las laderas de Chavín y disfrute de las vistas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire