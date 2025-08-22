SENTIER DE L’ESPINAS Ventalon en Cévennes Lozère

SENTIER DE L’ESPINAS Marche nordique Facile

SENTIER DE L’ESPINAS D35 48240 Ventalon en Cévennes Lozère Occitanie

Durée : 120 Distance : 4000.0 Tarif :

Très belle boucle au départ de l’Espinas que vous pourrez découvrir. Lieu d’assemblée protestante par le passé, centre de la pierre sèche et bistrot/ relais de nos jours. Vous pourrez faire le sentier de découverte de la châtaigneraie en contrebas et vous enrichir des panneaux d’informations.

Tables d’orientation et panoramas somptueux sur la crête entre l’Espinas et le col de Banette.

Facile

+33 4 66 45 81 94

English :

A beautiful loop from Espinas for you to discover. Once a Protestant meeting place, today a dry-stone center and bistro/restaurant. You can take the chestnut grove discovery trail below and learn from the information panels.

Orientation tables and sumptuous panoramas on the ridge between Espinas and Col de Banette.

Deutsch :

Sehr schöner Rundweg ab L’Espinas, den Sie entdecken können. In der Vergangenheit Ort einer protestantischen Versammlung, heute Zentrum für Trockensteinarbeiten und Bistro/Relais. Sie können den Entdeckungspfad des Kastanienwaldes unterhalb des Ortes begehen und sich an den Informationstafeln bereichern.

Orientierungstafeln und prächtige Panoramen auf dem Kamm zwischen Espinas und dem Col de Banette.

Italiano :

È possibile esplorare questo bellissimo anello partendo da Espinas. Un tempo sede di una congregazione protestante, oggi è un centro di pietra a secco e un bistrot/ristorante. Si può percorrere il sentiero di scoperta attraverso il castagneto sottostante e imparare dai pannelli informativi.

Ci sono tavoli di orientamento e una vista sontuosa sul crinale tra Espinas e il Col de Banette.

Español :

Puede explorar este hermoso bucle partiendo de Espinas. En su día fue el emplazamiento de una congregación protestante y ahora es un centro de piedra en seco y un bistro/restaurante. Puede recorrer el sendero de descubrimiento a través del bosque de castaños y aprender de los paneles informativos.

Hay mesas de orientación y suntuosas vistas sobre la cresta entre Espinas y el Col de Banette.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-10 par CDT Lozère