Sentier de l’étang de Bouchet Lupsault Lupsault Charente

Sentier de l’étang de Bouchet Lupsault

Sentier de l’étang de Bouchet Lupsault Place centrale lieu-dit Le Bouchet 16140 Lupsault Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez les anciens logis de la commune au Bouchet et son petit étang.

https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover the commune’s former dwellings at Le Bouchet and its small pond.

Deutsch :

Entdecken Sie die alten Gemeindelokale in Le Bouchet und seinen kleinen Teich.

Italiano :

Scoprite le antiche abitazioni del comune a Le Bouchet e il suo piccolo stagno.

Español :

Descubra las antiguas viviendas del municipio en Le Bouchet y su pequeño estanque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme