Sentier de l’étang de Bouchet Lupsault Lupsault Charente
Sentier de l’étang de Bouchet Lupsault Lupsault Charente vendredi 1 mai 2026.
Sentier de l’étang de Bouchet Lupsault
Sentier de l’étang de Bouchet Lupsault Place centrale lieu-dit Le Bouchet 16140 Lupsault Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez les anciens logis de la commune au Bouchet et son petit étang.
https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
Discover the commune’s former dwellings at Le Bouchet and its small pond.
Deutsch :
Entdecken Sie die alten Gemeindelokale in Le Bouchet und seinen kleinen Teich.
Italiano :
Scoprite le antiche abitazioni del comune a Le Bouchet e il suo piccolo stagno.
Español :
Descubra las antiguas viviendas del municipio en Le Bouchet y su pequeño estanque.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme