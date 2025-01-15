Sentier de liaison du sentier des Carreaux à celui des Rochelais La Tremblade Charente-Maritime

Sentier de liaison du sentier des Carreaux à celui des Rochelais

Sentier de liaison du sentier des Carreaux à celui des Rochelais À proximité de la Tranchée des Voleurs (départ) 17390 La Tremblade Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Le massif forestier de la Coubre couvre aujourd’hui près de 8 000 ha. Son rôle essentiel est avant tout de contenir l’invasion et les mouvements des sables dans la presqu’île d’Arvert. C’est la plus grande forêt domaniale de Charente-Maritime.

https://sports-nature.agglo-royan.fr/rando +33 5 46 08 21 00

English :

The Coubre forest now covers almost 8,000 ha. Its main role is to contain the invasion and movement of sand on the Arvert peninsula. It is the largest state-owned forest in Charente-Maritime.

Deutsch :

Das Waldmassiv La Coubre erstreckt sich heute über eine Fläche von fast 8000 ha. Seine wesentliche Rolle besteht vor allem darin, das Eindringen und die Bewegungen des Sandes auf der Halbinsel Arvert einzudämmen. Es ist der größte Staatswald der Charente-Maritime.

Italiano :

La foresta di Coubre copre oggi quasi 8.000 ettari. Il suo ruolo principale è quello di contenere l’invasione e il movimento della sabbia sulla penisola di Arvert. È la più grande foresta statale della Charente-Maritime.

Español :

El bosque de Coubre cubre actualmente casi 8.000 hectáreas. Su principal función es contener la invasión y el movimiento de arena en la península de Arvert. Es el mayor bosque estatal de Charente-Maritime.

