Sentier de l’imaginaire circuit de Feu et de Vent

Sentier de l’imaginaire circuit de Feu et de Vent Mairie 12600 Murols Aveyron Occitanie

Les habiles soudeurs de Murols ont rallumé le feu de l’ancienne forge du village, la légende dit que c’est Blaise le dragon qui souffle sur les braises et insuffle l’inspiration aux habitants créateurs.

https://www.carladez.fr/ +33 5 65 66 17 96

English :

The skilled welders of Murols have rekindled the fire in the village’s old forge, and legend has it that it’s Blaise the dragon who blows on the embers and inspires the creative inhabitants.

Deutsch :

Die geschickten Schweißer von Murols haben das Feuer in der alten Dorfschmiede wieder entfacht. Der Legende nach ist es Blaise, der Drache, der die Glut anbläst und den kreativen Einwohnern Inspiration einhaucht.

Italiano :

Gli abili saldatori di Murols hanno riacceso il fuoco nell’antica fucina del villaggio e la leggenda vuole che sia il drago Blaise a soffiare sulle braci e a ispirare i creativi abitanti.

Español :

Los hábiles soldadores de Murols han reavivado el fuego en la antigua fragua de la aldea, y cuenta la leyenda que es el dragón Blaise quien sopla sobre las brasas e inspira a los creativos habitantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-11 par ADT Aveyron