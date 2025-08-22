Sentier de l’imaginaire circuit du magma à la pierre

Sentier de l’imaginaire circuit du magma à la pierre Mairie 12600 Lacroix-Barrez Aveyron Occitanie

Du magma à la pierre. L’âme du sentier dans un fracas d’explosions, dans un fleuve de magma en ébullition sont nés les plateaux et vallées de Lacroix-Barrez.

English :

Magma to stone. The soul of the trail: in a roar of explosions, in a river of boiling magma were born the plateaux and valleys of Lacroix-Barrez.

Deutsch :

Vom Magma zum Stein. Die Seele des Pfades: In einem Krachen von Explosionen, in einem Fluss aus kochendem Magma sind die Hochebenen und Täler von Lacroix-Barrez entstanden.

Italiano :

Dal magma alla pietra. L’anima del sentiero: in uno scontro di esplosioni, in un fiume di magma bollente, sono nati gli altopiani e le valli di Lacroix-Barrez.

Español :

Del magma a la piedra. El alma del camino: en un choque de explosiones, en un río de magma hirviente, nacieron las mesetas y los valles de Lacroix-Barrez.

