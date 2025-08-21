Sentier de l’imaginaire circuit et le paysan créa la prairie

Sentier de l’imaginaire circuit et le paysan créa la prairie Mairie 12600 Thérondels Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Avec les enfants, en famille, profitez de cette promenade sur le plateau, elle a un dénivelé très faible et rend le circuit accessible à tous.

https://www.facebook.com/Sentiersdelimaginaire/ +33 5 65 66 02 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With the children, with the family, enjoy this walk on the plateau, it has a very low difference in level and makes the circuit accessible to all.

Deutsch :

Mit den Kindern, mit der Familie, genießen Sie diesen Spaziergang auf dem Plateau. Er hat einen sehr geringen Höhenunterschied und macht den Rundgang für alle zugänglich.

Italiano :

Con i bambini, con la famiglia, godetevi questa passeggiata sull’altopiano, che presenta un dislivello molto basso e rende il circuito accessibile a tutti.

Español :

Con los niños, con la familia, disfrute de este paseo por la meseta, tiene un desnivel muy bajo y hace que el circuito sea accesible para todos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-11 par ADT Aveyron