Sentier de l'imaginaire circuit et le paysan créa la prairie
Mairie 12600 Thérondels Aveyron Occitanie
Avec les enfants, en famille, profitez de cette promenade sur le plateau, elle a un dénivelé très faible et rend le circuit accessible à tous.
English :
With the children, with the family, enjoy this walk on the plateau, it has a very low difference in level and makes the circuit accessible to all.
Deutsch :
Mit den Kindern, mit der Familie, genießen Sie diesen Spaziergang auf dem Plateau. Er hat einen sehr geringen Höhenunterschied und macht den Rundgang für alle zugänglich.
Italiano :
Con i bambini, con la famiglia, godetevi questa passeggiata sull’altopiano, che presenta un dislivello molto basso e rende il circuito accessibile a tutti.
Español :
Con los niños, con la familia, disfrute de este paseo por la meseta, tiene un desnivel muy bajo y hace que el circuito sea accesible para todos.
