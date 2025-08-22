Sentier de loisir et découverte Gaby A pieds Facile

Sentier de loisir et découverte Gaby 70110 Athesans-Étroitefontaine Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Parcours de 2 km jalonné de tables de lecture et panneaux sur la faune et la flore et de panonceaux pour les 11 installations sportives.

+33 3 84 20 13 79

English :

A 2 km route marked out with reading tables and panels on flora and fauna, and signposts for the 11 sports facilities.

Deutsch :

2 km lange Strecke, die mit Lesetischen und Schildern über Flora und Fauna sowie mit Schildern zu den 11 Sportanlagen markiert ist.

Italiano :

Un percorso di 2 km, con tabelle di lettura e pannelli sulla flora e la fauna, e indicazioni per gli 11 impianti sportivi.

Español :

Recorrido de 2 km señalizado con mesas y paneles de lectura sobre la flora y la fauna y señalización de las 11 instalaciones deportivas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-15 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data