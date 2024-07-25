Sentier de memoire de la roche mere henry Senones Vosges

Sentier de memoire de la roche mere henry Senones Vosges vendredi 1 août 2025.

Sentier de memoire de la roche mere henry Adultes A pieds

Sentier de memoire de la roche mere henry 88210 Senones Vosges Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Un parcours qui traverse les positions des deux combattants et une zone à personne, le no man’s land.

A voir nombreux abris allemands (Roche Mère Henry, Kanzel…) et l’unique casemate française, tranchées et entrées de sapes qui rappellent la guerre souterraine, cimetière provisoire et stèle du sculpteur Sartorio.

La Roche Mère Henry offre une vue saisissante sur Senones et ses voies d’accès, qui illustre l’importance, dans cette guerre de montagne, de tenir les points hauts.

Visite commentée sur RV rens à l’OT

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 57 91 03

English :

A route that crosses the positions of the two fighters and a no man’s land area

To be seen: numerous German shelters (Roche Mère Henry, Kanzel…) and the only French casemate, trenches and sap entrances which remind us of the underground war, temporary cemetery and stele of the sculptor Sartorio

La Roche Mère Henry offers a striking view of Senones and its access roads, which illustrates the importance, in this mountain war, of holding high points.

Guided tour on RV rens à l’OT

Deutsch :

Ein Weg, der durch die Stellungen der beiden Kombattanten und eine Niemandszone, das Niemandsland, führt

Sehenswert: zahlreiche deutsche Unterstände (Roche Mère Henry, Kanzel…) und die einzige französische Kasematte, Schützengräben und Eingänge zu Sapes, die an den unterirdischen Krieg erinnern, provisorischer Friedhof und Stele des Bildhauers Sartorio

Der Roche Mère Henry bietet einen atemberaubenden Blick auf Senones und seine Zugangswege, der verdeutlicht, wie wichtig es in diesem Gebirgskrieg war, die Hochpunkte zu halten.

Kommentierte Besichtigung nach Vereinbarung Auskunft beim Fremdenverkehrsamt

Italiano :

Un percorso che attraversa le posizioni dei due combattenti e una terra di nessuno

Da vedere: numerosi rifugi tedeschi (Roche Mère Henry, Kanzel…) e l’unica casamatta francese, trincee e ingressi a linfe che ricordano la guerra sotterranea, cimitero temporaneo e stele dello scultore Sartorio

La Roche Mère Henry offre una vista impressionante sul Senones e sulle sue vie d’accesso, che illustra l’importanza, in questa guerra di montagna, di tenere i punti più alti.

Visita guidata su prenotazione informazioni presso l’Ufficio del turismo

Español :

Una ruta que cruza las posiciones de los dos combatientes y una tierra de nadie

Se pueden ver: numerosos refugios alemanes (Roche Mère Henry, Kanzel…) y la única casamata francesa, trincheras y entradas a saps que recuerdan la guerra subterránea, cementerio temporal y estela del escultor Sartorio

La Roche Mère Henry ofrece una vista impresionante de Senones y sus vías de acceso, lo que ilustra la importancia, en esta guerra de montaña, de mantener los puntos altos.

Visita guiada con cita previa información en la Oficina de Turismo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-25 par Système d’information touristique Lorrain