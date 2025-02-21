Sentier de mémoire Bezange-la-Petite Moselle

Sentier de mémoire Bezange-la-Petite Moselle vendredi 1 août 2025.

Sentier de mémoire Adultes Voiture Facile

Sentier de mémoire rue du Levant 57630 Bezange-la-Petite Moselle Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit, réalisé conjointement par les Communautés de communes du Sânon et du Saulnois, retrace la bataille de chars d’Arracourt et environs l’une des plus importantes du Second conflit Mondial. Ce site fut le théâtre d’un violent affrontement entre chars américains et panzers allemands entre le 18 septembre et la fin octobre 1944. Ce sentier, réalisé dans le cadre du 60ème anniversaire de cette bataille, permet une bonne compréhension des faits au travers de panneaux disposés dans 12 communes. Il passe par les communes d’Arracourt, Réchicourt la Petite, Bezange la Petite, Lezey, Juvelize, Ley, Moncourt, Coincourt, Parroy, Bures, Bathelémont et Valhey.Itinéraire sur www.ccsanon.fr, il est conseillé de parcourir ce circuit à l’aide d’un véhicule motorisé du fait de sa distance.

Facile

http://www.ccsanon.fr/ +33 3 83 72 05 64

English :

This tour, jointly organised by the Sânon and Saulnois communities of communes, retraces the tank battle in and around Arracourt: one of the most important battles of the Second World War. This site was the scene of a violent confrontation between American tanks and German panzers between 18 September and the end of October 1944. This trail, created as part of the 60th anniversary of this battle, allows a good understanding of the facts through panels placed in 12 communes. It passes through the communes of Arracourt, Réchicourt la Petite, Bezange la Petite, Lezey, Juvelize, Ley, Moncourt, Coincourt, Parroy, Bures, Bathelémont and Valhey.Itinerary on www.ccsanon.fr, it is advisable to cover this circuit with a motorized vehicle because of its distance.

Deutsch :

Dieser Rundgang, der gemeinsam von den Communautés de communes du Sânon und du Saulnois realisiert wurde, erzählt von der Panzerschlacht von Arracourt und Umgebung: eine der größten des Zweiten Weltkriegs. Dieser Ort war zwischen dem 18. September und Ende Oktober 1944 Schauplatz eines heftigen Zusammenstoßes zwischen amerikanischen Panzern und deutschen Panzerfahrzeugen. Dieser Pfad, der im Rahmen des 60. Jahrestags dieser Schlacht angelegt wurde, ermöglicht ein gutes Verständnis der Fakten anhand von Tafeln, die in 12 Gemeinden aufgestellt wurden. Er führt durch die Gemeinden Arracourt, Réchicourt la Petite, Bezange la Petite, Lezey, Juvelize, Ley, Moncourt, Coincourt, Parroy, Bures, Bathelémont und Valhey. www.ccsanon.fr. Aufgrund der großen Entfernung wird empfohlen, diesen Weg mit einem motorisierten Fahrzeug zu befahren.

Italiano :

Questo tour, creato congiuntamente dalle Comunità dei comuni di Sânon e Saulnois, ripercorre la battaglia di carri armati di Arracourt e dintorni: una delle più importanti della Seconda Guerra Mondiale. Questo sito fu teatro di un violento scontro tra carri armati americani e panzer tedeschi tra il 18 settembre e la fine di ottobre 1944. Il percorso, creato nell’ambito del 60° anniversario di questa battaglia, offre una buona comprensione dei fatti attraverso pannelli allestiti in 12 comuni. Attraversa i comuni di Arracourt, Réchicourt la Petite, Bezange la Petite, Lezey, Juvelize, Ley, Moncourt, Coincourt, Parroy, Bures, Bathelémont e Valhey. Itinerario su www.ccsanon.fr, si consiglia di percorrere questo circuito con l’ausilio di un veicolo motorizzato a causa della sua distanza.

Español :

Este recorrido, creado conjuntamente por las Comunidades de Municipios de Sânon y Saulnois, recorre la batalla de tanques de Arracourt y sus alrededores: una de las más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Este lugar fue el escenario de un violento enfrentamiento entre tanques estadounidenses y panzers alemanes entre el 18 de septiembre y finales de octubre de 1944. Este recorrido, creado en el marco del 60º aniversario de esta batalla, permite conocer los hechos a través de paneles instalados en 12 municipios. Pasa por los municipios de Arracourt, Réchicourt la Petite, Bezange la Petite, Lezey, Juvelize, Ley, Moncourt, Coincourt, Parroy, Bures, Bathelémont y Valhey. Itinerario en www.ccsanon.fr, se aconseja seguir este circuito con la ayuda de un vehículo motorizado debido a su distancia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-21 par Système d’information touristique Lorrain