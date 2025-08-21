Sentier de Palise Besançon Doubs

Sentier de Palise A pieds Facile

Sentier de Palise Mairie de Palise 25870 Palise Doubs Bourgogne-Franche-Comté

La quiétude des lieux vous fera oublier le temps lors de cette boucle mêlant sentier forestier, voie verte et berges de rivière l’Ognon.

English :

The peacefulness of the area will make you forget time on this loop combining forest trails, greenways and the banks of the Ognon river.

Deutsch :

Die Ruhe der Umgebung lässt Sie auf diesem Rundweg, der Waldwege, Grünwege und Flussufer des Ognon miteinander verbindet, die Zeit vergessen.

Italiano :

La tranquillità dell’area vi farà dimenticare il tempo su questo percorso ad anello che unisce sentieri forestali, vie verdi e le rive del fiume Ognon.

Español :

La tranquilidad de la zona le hará olvidar el tiempo en esta ruta en bucle que combina pistas forestales, vías verdes y las orillas del río Ognon.

