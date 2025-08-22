Sentier de Puechagut Bréau-Mars Gard

Sentier de Puechagut

Sentier de Puechagut Puechagut 30120 Bréau-Mars Gard Occitanie

A la fois ludique, pédagogique et sensoriel, il offre la possibilité aux personnes à mobilité réduite de découvrir le milieu naturel, quel que soit leur handicap, en particulier moteur et visuel. Sentier conçu et réalisé par l’ONF.

English : Puechagut trail

Fun, educational and sensory, it enables people with reduced mobility to discover the natural environment, whatever their disability, particularly motor or visual. Designed and built by ONF.

Deutsch :

Er ist zugleich spielerisch, pädagogisch und sensorisch und bietet Menschen mit eingeschränkter Mobilität die Möglichkeit, die natürliche Umwelt zu entdecken, unabhängig von ihren Behinderungen, insbesondere motorischen und visuellen. Der Pfad wurde vom ONF konzipiert und realisiert.

Italiano :

Divertente, educativo e sensoriale, offre alle persone a mobilità ridotta la possibilità di scoprire l’ambiente naturale, indipendentemente dalla loro disabilità, in particolare motoria e visiva. Il sentiero è stato progettato e realizzato dall’ONF.

Español :

A la vez divertido, educativo y sensorial, ofrece a las personas con movilidad reducida la posibilidad de descubrir el entorno natural, sea cual sea su discapacidad, sobre todo motriz y visual. El sendero fue diseñado y construido por la ONF.

