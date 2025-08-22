Sentier de Puissanganou Saint-Amant-de-Boixe Saint-Amant-de-Boixe Charente
Sentier de Puissanganou Saint-Amant-de-Boixe
Sentier de Puissanganou Saint-Amant-de-Boixe Parking de la mairie D15 16330 Saint-Amant-de-Boixe Charente Nouvelle-Aquitaine
Visitez l’église abbatiale et le pôle d’architecture romane et découvrez de belles maisons ancienne. Un point de vue se découvre sur les éoliennes et le village de Villejoubert.
+33 5 45 20 68 46
English :
Visit the abbey church and the Romanesque architecture center, and discover some beautiful old houses. A viewpoint overlooks the wind turbines and the village of Villejoubert.
Deutsch :
Besuchen Sie die Abteikirche und das Zentrum für romanische Architektur und entdecken Sie schöne alte Häuser. Von einem Aussichtspunkt aus haben Sie einen Blick auf die Windräder und das Dorf Villejoubert.
Italiano :
Visitate la chiesa abbaziale e il centro di architettura romanica e scoprite alcune belle case antiche. C’è un punto panoramico che domina le turbine eoliche e il villaggio di Villejoubert.
Español :
Visite la iglesia abacial y el centro de arquitectura románica y descubra algunas hermosas casas antiguas. Hay un mirador con vistas a las turbinas eólicas y al pueblo de Villejoubert.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07