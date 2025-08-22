SENTIER DE RANDONNÉE DES BAUGES À MONTPOLLIN Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

SENTIER DE RANDONNÉE DES BAUGES À MONTPOLLIN

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR SENTIER DE RANDONNÉE DES BAUGES À MONTPOLLIN 49150 Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 35000.0 Tarif :

Découvrez la campagne baugeoise et ses richesses avec le circuit des Bauges.

English :

Discover the Baugeoise countryside and its riches with the Bauges circuit.

Deutsch :

Entdecken Sie die Landschaft von Bauges und ihre Reichtümer mit dem Bauges-Rundweg.

Italiano :

Scoprite la campagna di Bauges e le sue ricchezze con il circuito di Bauges.

Español :

Descubra el campo de Bauges y sus riquezas con el circuito de Bauges.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime