SENTIER DE RANDONNÉE DES BAUGES À MONTPOLLIN Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
SENTIER DE RANDONNÉE DES BAUGES À MONTPOLLIN
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR SENTIER DE RANDONNÉE DES BAUGES À MONTPOLLIN 49150 Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 35000.0 Tarif :
Découvrez la campagne baugeoise et ses richesses avec le circuit des Bauges.
English :
Discover the Baugeoise countryside and its riches with the Bauges circuit.
Deutsch :
Entdecken Sie die Landschaft von Bauges und ihre Reichtümer mit dem Bauges-Rundweg.
Italiano :
Scoprite la campagna di Bauges e le sue ricchezze con il circuito di Bauges.
Español :
Descubra el campo de Bauges y sus riquezas con el circuito de Bauges.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime