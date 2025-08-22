Sentier de randonnée des carrières de Guizengeard Guizengeard Charente
Sentier de randonnée des carrières de Guizengeard Impasse de l’église 16480 Guizengeard Charente Nouvelle-Aquitaine
L’histoire industrielle de ce secteur marque aujourd’hui le paysage. L’extraction de kaolin, argile blanche pure et fine, a laissé place à des carrières à ciel ouvert, occupées à présent par des plans d’eau.
The industrial history of this area has left its mark on the landscape. The extraction of kaolin, a pure, fine white clay, gave way to open-cast quarries, which are now occupied by bodies of water.
Die industrielle Geschichte dieses Gebiets prägt heute die Landschaft. Der Abbau von Kaolin, einer feinen weißen Tonerde, wurde durch Tagebaue ersetzt, die jetzt von Wasserflächen eingenommen werden.
La storia industriale di questa zona ha lasciato il segno nel paesaggio. L’estrazione del caolino, un’argilla bianca fine e pura, ha lasciato il posto a cave a cielo aperto, oggi occupate da specchi d’acqua.
La historia industrial de esta zona ha dejado su huella en el paisaje. La extracción de caolín, una arcilla blanca, pura y fina, dio paso a canteras a cielo abierto, hoy ocupadas por masas de agua.
