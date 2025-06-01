Sentier de randonnée des carrières de Touvérac Touvérac Charente

Ancien site d’extraction d’argile blanche aussi appelée kaolin, la nature a repris ses droits sur le site des carrières de Touvérac. Espaces Naturels Sensibles, cet espace est devenu un véritable coin de nature où la balade est un vrai plaisir.

https://cen-nouvelle-aquitaine.org/ +33 5 55 03 29 07

English : Sentier de randonnée des carrières de Touvérac

Formerly a white clay extraction site, also known as kaolin, nature has reclaimed its rights on the Touvérac quarry site. Now a sensitive natural area, it has become a veritable corner of nature, where a stroll is a real pleasure.

Deutsch : Sentier de randonnée des carrières de Touvérac

In den Steinbrüchen von Touvérac, einem ehemaligen Abbaugebiet für weiße Tonerde, die auch Kaolin genannt wird, hat sich die Natur ihre Rechte zurückerobert. Als Espaces Naturels Sensibles ist dieses Gebiet zu einem echten Stück Natur geworden, in dem ein Spaziergang ein wahres Vergnügen ist.

Italiano :

Un tempo sito di estrazione dell’argilla bianca, nota anche come caolino, la natura si è riappropriata dei suoi diritti nelle cave di Touvérac. Area naturale sensibile, è diventata un vero e proprio angolo di natura dove passeggiare è un vero piacere.

Español : Sentier de randonnée des carrières de Touvérac

Antiguo lugar de extracción de arcilla blanca, también llamada caolín, la naturaleza ha recuperado sus derechos en las canteras de Touvérac. Espacio natural sensible, se ha convertido en un auténtico rincón de naturaleza donde pasear es un auténtico placer.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-04 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme