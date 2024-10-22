SENTIER DE RANDONNÉE LA BUTTE DE RANCAN AU VIEIL BAUGÉ Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
SENTIER DE RANDONNÉE LA BUTTE DE RANCAN AU VIEIL BAUGÉ 49150 Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire
Distance : 4800.0
Partez à la découverte du Vieil-Baugé et ses environs grâce au circuit de la butte de Rancan.
+33 2 41 89 20 37
English :
Discover the Vieil-Baugé and its surroundings thanks to the Rancan mound circuit.
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch Vieil-Baugé und seine Umgebung mithilfe des Rundwegs « Butte de Rancan ».
Italiano :
Scoprite Vieil-Baugé e i suoi dintorni con il tour della collina di Rancan.
Español :
Descubra Vieil-Baugé y sus alrededores con la visita a la colina de Rancan.
