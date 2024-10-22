SENTIER DE RANDONNÉE LA BUTTE DE RANCAN AU VIEIL BAUGÉ Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

SENTIER DE RANDONNÉE LA BUTTE DE RANCAN AU VIEIL BAUGÉ

Durée : Distance : 4800.0 Tarif :

Partez à la découverte du Vieil-Baugé et ses environs grâce au circuit de la butte de Rancan.

+33 2 41 89 20 37

English :

Discover the Vieil-Baugé and its surroundings thanks to the Rancan mound circuit.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch Vieil-Baugé und seine Umgebung mithilfe des Rundwegs « Butte de Rancan ».

Italiano :

Scoprite Vieil-Baugé e i suoi dintorni con il tour della collina di Rancan.

Español :

Descubra Vieil-Baugé y sus alrededores con la visita a la colina de Rancan.

