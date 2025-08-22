Sentier de randonnée pédestre au Domaine du Grand Beaulieu Oriolles Charente

Sentier de randonnée pédestre au Domaine du Grand Beaulieu

Sentier de randonnée pédestre au Domaine du Grand Beaulieu Lieu-dit Le grand Beaulieu 16480 Oriolles Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Randonnées de 7 km réalisable en 2h, 2h30. Balade pédagogique et ludique avec panneau d’interprétation sur la faune et la flore.

https://www.domainedugrandbeaulieu.com/ +33 6 32 33 17 65

English :

7 km hikes in 2h, 2h30. Educational and fun walk with interpretation panels on flora and fauna.

Deutsch :

Wanderungen von 7 km Länge, die in 2 Stunden oder 2,5 Stunden bewältigt werden können. Pädagogische und spielerische Wanderung mit Interpretationstafel über die Fauna und Flora.

Italiano :

Escursioni di 7 km, che possono essere completate in 2 ore o 2 ore e mezza. Passeggiata educativa e divertente con pannelli interpretativi sulla flora e la fauna.

Español :

Caminatas de 7 km, que pueden completarse en 2 horas o 2 horas y media. Paseo educativo y divertido con paneles interpretativos sobre la flora y la fauna.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme