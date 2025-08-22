Sentier de randonnée pédestre au Domaine du Grand Beaulieu Oriolles Charente
Sentier de randonnée pédestre au Domaine du Grand Beaulieu
Sentier de randonnée pédestre au Domaine du Grand Beaulieu Lieu-dit Le grand Beaulieu 16480 Oriolles Charente Nouvelle-Aquitaine
Randonnées de 7 km réalisable en 2h, 2h30. Balade pédagogique et ludique avec panneau d’interprétation sur la faune et la flore.
https://www.domainedugrandbeaulieu.com/ +33 6 32 33 17 65
English :
7 km hikes in 2h, 2h30. Educational and fun walk with interpretation panels on flora and fauna.
Deutsch :
Wanderungen von 7 km Länge, die in 2 Stunden oder 2,5 Stunden bewältigt werden können. Pädagogische und spielerische Wanderung mit Interpretationstafel über die Fauna und Flora.
Italiano :
Escursioni di 7 km, che possono essere completate in 2 ore o 2 ore e mezza. Passeggiata educativa e divertente con pannelli interpretativi sulla flora e la fauna.
Español :
Caminatas de 7 km, que pueden completarse en 2 horas o 2 horas y media. Paseo educativo y divertido con paneles interpretativos sobre la flora y la fauna.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme