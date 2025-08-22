Sentier de randonnée pédestre « au fil de la Sarthe » Cheffes Maine-et-Loire
Une belle promenade sur les 2 rives de la Sarthe, qui vous fera découvrir les paysages des Basses Vallées Angevines et les villages de Cheffes et Briollay.
A beautiful walk on the 2 banks of the Sarthe river, which will make you discover the landscapes of the Basses Vallées Angevines and the villages of Cheffes and Briollay.
Eine schöne Wanderung an beiden Ufern der Sarthe, bei der Sie die Landschaft der Basses Vallées Angevines und die Dörfer Cheffes und Briollay entdecken können.
Una bella passeggiata su entrambe le sponde della Sarthe, che vi farà scoprire i paesaggi delle Basses Vallées Angevines e i villaggi di Cheffes e Briollay.
Un hermoso paseo por las dos orillas del Sarthe, que le hará descubrir los paisajes de las Basses Vallées Angevines y los pueblos de Cheffes y Briollay.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-04 par Anjou tourime