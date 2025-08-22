Sentier de randonnée pédestre au fil de la Sarthe

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Sentier de randonnée pédestre au fil de la Sarthe 49125 Cheffes Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 17000.0 Tarif :

Une belle promenade sur les 2 rives de la Sarthe, qui vous fera découvrir les paysages des Basses Vallées Angevines et les villages de Cheffes et Briollay.

+33 2 41 76 37 26

English :

A beautiful walk on the 2 banks of the Sarthe river, which will make you discover the landscapes of the Basses Vallées Angevines and the villages of Cheffes and Briollay.

Deutsch :

Eine schöne Wanderung an beiden Ufern der Sarthe, bei der Sie die Landschaft der Basses Vallées Angevines und die Dörfer Cheffes und Briollay entdecken können.

Italiano :

Una bella passeggiata su entrambe le sponde della Sarthe, che vi farà scoprire i paesaggi delle Basses Vallées Angevines e i villaggi di Cheffes e Briollay.

Español :

Un hermoso paseo por las dos orillas del Sarthe, que le hará descubrir los paisajes de las Basses Vallées Angevines y los pueblos de Cheffes y Briollay.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-04 par Anjou tourime