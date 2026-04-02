Sentier de randonnée pédestre Circuit des oiseaux Montreuil-sur-Loir Maine-et-Loire

Sentier de randonnée pédestre Circuit des oiseaux

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Sentier de randonnée pédestre Circuit des oiseaux 49140 Montreuil-sur-Loir Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Enfilez vos chaussures de marche pour parcourir ce petit sentier de randonnée pédestre de 6 kilomètres et découvrez les anciennes gravières de Montreuil-sur-Loir, I’un des 89 Espaces Naturels Sensibles identifiés en Anjou.

http://www.anjouloirsarthe.fr/ +33 2 41 76 37 26

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English :

Put on your walking shoes for this 6-kilometer hiking trail and discover the former gravel pits of Montreuil-sur-Loir, one of the 89 Espaces Naturels Sensibles identified in Anjou.

Deutsch :

Ziehen Sie Ihre Wanderschuhe an, um auf diesem 6 km langen Wanderweg die ehemaligen Kiesgruben von Montreuil-sur-Loir zu entdecken, eines der 89 in Anjou ausgewiesenen Espaces Naturels Sensibles.

Italiano :

Indossate le scarpe da trekking per questo breve percorso di 6 chilometri e scoprite le ex cave di ghiaia di Montreuil-sur-Loir, una delle 89 Aree Naturali Sensibili individuate nell’Anjou.

Español :

Cálcese los zapatos para recorrer este corto sendero de 6 kilómetros y descubra las antiguas graveras de Montreuil-sur-Loir, uno de los 89 Espacios Naturales Sensibles identificados en Anjou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-09 par Anjou tourisme & attractivité